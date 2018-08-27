Транспортная компания Автолайф

Надёжные и недорогие грузоперевозки по России от 1 до 25 тонн от компании с более 11-летним опытом и застрахованной ответственностью.

Срочная доставка от 1 дня. Доставка сборных грузов от 1000 кг.

ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ

ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ

– это доставка нескольких партий товаров, предоставляемых различными компаниями-заказчиками для доставки различным грузополучателям.

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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ

– наша компания делает все для того чтоб обеспечить надежную безопасность перевозки доверенных нам грузов.

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НЕГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

НЕГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

– оказываем услуги по перевозке низкорамными тралами, площадками негабаритных, тяжеловесных грузов до 120 тонн по Удмуртии и России.

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Преимущества доставки грузов с нашей компанией

Работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

Работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

Мы несем ответственность за груз

Мы несем ответственность за груз

Свои склады для хранения груза

Свои склады для хранения груза

Деликатная погрузка, аккуратная перевозка груза

Деликатная погрузка, аккуратная перевозка груза

Отслеживание местонахождения груза в режиме реального времени

Отслеживание местонахождения груза в режиме реального времени

Страхование груза при перевозке

Страхование груза при перевозке

В нашей компании действует рассрочка на оплату услуг

В нашей компании действует рассрочка на оплату услуг

Технический осмотр в собственном сервисном центре

Технический осмотр в собственном сервисном центре

Мощные грузовые автомобили голландского концерна DAF

Мощные грузовые автомобили голландского концерна DAF

ЛЕТ НА РЫНКЕ

АВТОМОБИЛЕЙ

МЛН. КМ. ПРОБЕГА В МЕСЯЦ

ПЕРЕВОЗОК В ДЕНЬ

Как с нами начать работать?

  • Свяжитесь с менеджером
  • Расскажите про тип груза, желаемую дату и место доставки
  • Менеджер оформит заявку, после чего будет составлен договор

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