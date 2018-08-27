Транспортная компания Автолайф

Надёжные и недорогие грузоперевозки по России от 1 до 25 тонн от компании с более 11-летним опытом и застрахованной ответственностью.
Срочная доставка от 1 дня. Доставка сборных грузов от 1000 кг.
ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ
– это доставка нескольких партий товаров, предоставляемых различными компаниями-заказчиками для доставки различным грузополучателям.
СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
– наша компания делает все для того чтоб обеспечить надежную безопасность перевозки доверенных нам грузов.
НЕГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
– оказываем услуги по перевозке низкорамными тралами, площадками негабаритных, тяжеловесных грузов до 120 тонн по Удмуртии и России.
Преимущества доставки грузов с нашей компанией
Работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки
Мы несем ответственность за груз
Свои склады для хранения груза
Деликатная погрузка, аккуратная перевозка груза
Отслеживание местонахождения груза в режиме реального времени
Страхование груза при перевозке
В нашей компании действует рассрочка на оплату услуг
Технический осмотр в собственном сервисном центре
Мощные грузовые автомобили голландского концерна DAF
ЛЕТ НА РЫНКЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
МЛН. КМ. ПРОБЕГА В МЕСЯЦ
ПЕРЕВОЗОК В ДЕНЬ
Как с нами начать работать?
- Свяжитесь с менеджером
- Расскажите про тип груза, желаемую дату и место доставки
- Менеджер оформит заявку, после чего будет составлен договор